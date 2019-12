Deborah Karter presenta su proyecto Laestilista.com

Diseñadora de moda, empresaria e instagramer, Deborah cuenta con una comunidad de más de 69 mil seguidores. Es una mujer que no se está quieta y da rienda suelta a lo que las experiencias le van enseñando, como LaEstilista.com, su más reciente proyecto, o siendo una de las creadoras de “Fashion at the Pool”, un evento pensado para mujeres que abre oficialmente la temporada de verano.

Estás de estreno con la estilista.com, ¿qué nos trae esta iniciativa? Laestilista.com está pensada para que todos los dominicanos y el resto del mundo puedan estar conectados con el diseño local. A lo que me refiero es que puedan tener inspiraciones para sus looks, estilismo y también hacer sus compras para adquirir piezas de diseñadores dominicanos. Y no solo eso, también quiero que todos sepan que tienen un estilo y que pueden encontrarlo en esta plataforma.

¿Cuál fue la motivación principal que te llevó a emprender este nuevo proyecto? Tengo ya muchos años trabajando esta idea y finalmente va a salir a la luz. Sí debo confesar que me inspiraron mucho las visitas que hice últimamente a ciudades como Cartagena, Bogotá y México, donde consumen tanto sus productos. Esta experiencia me llevó a la conclusión de que nosotros no tenemos nada que envidiar a esos diseños porque tenemos muchísimo talento; y esa es la razón por la que quiero contagiar a todos los dominicanos a consumir lo que hacemos.

¿Cuál fue el momento más difícil para decidirte a hacer este lanzamiento? Hay que reconocer que en el camino siempre habrá obstáculos. Lo importante es sobrellevarlo y buscarle la vuelta a todo, pero lo que me impulsó a decir ‘ya tienes que hacerlo’ fue precisamente la falta de apoyo que tienen estos talentos de la moda; el más vivo ejemplo es que tenemos una semana de la moda, que es DominicanaModa, y vemos que tan pronto termina el evento hay una desconexión entre el público y los artistas. Me cansé de ver tantas piezas de colecciones cogiendo polvo en un clóset.

Hoy por hoy hay muchísimas páginas de moda, ¿qué diferencia a LaEstilista de las demás? Esta es la única plataforma y la primera en dar acceso a los diseñadores dominicanos para vender sus diseños. Los amantes del arte tendrán un aliado a la hora de vestir y comprar, asesorándose sobre las últimas tendencias del mundo de la moda bajo la curaduría, la creatividad y versatilidad que caracterizan mi trabajo.