$!Descubre los estampados que te harán lucir una figura más esbelta

Cuando queremos hacer ver nuestra figura más esbelta y disimular esas libritas de más que tanto dolor de cabeza nos causan, nuestra mejor aliada siempre es la ropa negra, pues desde que tenemos uso de razón venimos escuchando que el negro no puede faltar en el armario de ninguna mujer porque además de ser elegante, estiliza. En eso estamos totalmente de acuerdo y, aunque no queremos quitarle mérito al color, tampoco debemos abusar de él como si viviéramos en un luto eterno. Es por ello que hoy te ofrecemos estos 5 estampados que bien llevados también pueden hacer maravillas por tu figura.

Zigzag. Marcas como Oysho han incluido este print setentero en sus bañadores de verano y no ha sido por casualidad, pues saben muy bien que causa un efecto óptico de una silueta mucho más esbelta de lo que realmente es. Esto gracias a que la orientación de las rayas evita que se distinga el volumen real del cuerpo.

Tie Dye. La técnica del Tie Dye está súper de moda esta temporada y no porque seas llenita debes dejarla pasar. Lo que debes hacer es seleccionar piezas en las que el degradado coincida con esas partes que no hace falta disimular, como la parte baja de las piernas, asegurándote de que arriba no sea un desteñido que llame mucho la atención hacia tu abdomen. Lo mejor de este diseño es que muy fácil de hacer en casa, por lo que puedes tintar tus prendas de acuerdo a tus necesidades. Aquí te dejamos el video para que te animes.