$!Doce canciones para entender el estilo de Harry Styles

El lanzamiento de “Fine Line”, el segundo álbum de Harry Styles como solista, nos ha traído presentaciones que nos han regalado la otra forma de expresión por la que Styles es celebrado: su estilo. Sea una oda a su apellido, un “creative outlet” o su personalidad, repasemos algunos de sus looks mientras conocemos las 12 canciones que componen la línea de su segunda producción.

Golden

Dorado, dorado, dorado cuando abro los ojos

Manteniendo el foco, esperando, llévame de vuelta a la luz

Sé que fuiste demasiado brillante para mí Marrón, mi piel clara

Eres tan dorada Eres tan dorada

Estoy fuera de mi cabeza, y sé que tienes miedo

Porque los corazones se rompen

Watermelon Sugar

Sabe a fresas en una noche de verano

Y suena como una canción

Quiero más bayas y ese verano sintiéndome

Es tan maravilloso y cálido

Fresas en una noche de verano

Adore You

Camina en tu paraíso del arcoíris

Estado mental de la barra de labios de fresa

Me pierdo tanto dentro de tus ojos

¿Lo creerías? Miel

Caminaría por el fuego por ti

Solo déjame adorarte

Lights Up

Todas las luces no podían apagar la oscuridad.

Corriendo por mi corazón

Se enciende y saben quién eres

Sabes quién eres

¿Sabes quién eres? Brilla, sal a la luz

Brillo, tan brillante a veces

Brillo, nunca volveré

Cherry

Confieso que puedo decir que estás en tu mejor momento

Soy egoísta, así que lo odio

Me di cuenta de que hay una parte de ti en mi forma de vestir

Tómalo como un cumplido

Falling

Estoy en mi cama

Y no estás aquí

Y no hay nadie a quien culpar, excepto la bebida en mis manos errantes

Olvida lo que dije

No es lo que quise decir

Y no puedo retirarlo, no puedo desempacar el equipaje que dejaste

Y tengo la sensación de que nunca más me necesitarás

To Be So Lonely

No me llames “bebé” otra vez, tienes tus razones

Sé que estás tratando de ser amigos, sé que lo dices en serio

No me vuelvas a llamar “bebé”, me cuesta irme a casa

Estar tan solo Solo espero que me veas con una luz un poco mejor

¿Crees que es fácil ser celoso?

Porque extraño la forma de tus labios

Tu ingenio, es solo un truco

Esto es todo, así que lo siento

She

Ella, ella vive en sueños conmigo

Ella es la primera que veo, y no sé por qué.

No se quien es ella

Ella, ella es la primera que veo

Ella vive en sueños conmigo, y no sé por qué

No sé dónde está ella

Sunflower, Vol. 6

Tengo tu cara colgada en lo alto de la galería

Amo esta sombra, girasol, girasol

Tus flores acaban de morir, planta nuevas semillas en la melodía

Déjame entrar, quiero conocerte Girasol, mis ojos te quieren más que una melodía

Déjame entrar, desearía poder conocerte

Los girasoles acaban de morir, mantenlo dulce en tu memoria

Todavía estoy con la lengua

Girasol, girasol

Canyon Moon

Tengo que verlo para creerlo, el cielo nunca se vio tan azul

Tan difícil dejarlo, eso es lo que siempre hago

Así que sigo pensando en un tiempo bajo la luna del cañón La espera feliz del mundo, la puerta es amarilla, azul roto

Escuché a Jenny decir: “Ve a buscar a los niños a la escuela”

Y sigo pensando en el tiempo bajo la luna del cañón

Treat People With Kindness

Tal vez podamos

Encontrar un lugar para sentirnos bien

Y podemos tratar a las personas con amabilidad

Fine Line

Ponle precio a la emoción

Estoy buscando algo para comprar

Tienes mi devocion

Pero hombre, a veces puedo odiarte

Si eres de los que disfrutan conocer la historia detrás de la música y a la persona detrás del artista, puedes disfrutar de esta entrevista realizada por Zane Lowe en la que conocerás a un Harry la audiencia no había conocido antes: desde la salida de Zayn de One Direction, las relaciones amorosas detrás de las canciones y la mentalidad de Styles en torno a la fama.