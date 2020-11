$!¿Dónde está mi Chanel?, así es como se gestiona el orden

Incluso la pandemia de coronavirus no ha calmado la sed de estos pudientes compradores. A falta de poder desvalijar las tiendas en París o Milán, se han lanzado en masa a las compras por internet.

Pero la riqueza va siempre acompañada de preocupaciones. Chen confiesa que el estado de su vasto guardarropas, donde acumula sus trajes Chanel, sus bolsos Hermès, sus zapatos Prada y otros artículos imperdibles de la alta costura, es fuente de frecuentes disputas con su marido.

"Nunca me separo de nada de mi colección, no hago más que aumentarla permanentemente", reconoce esta exprofesora de arte. "No veo ninguna razón para limitarme", insiste.

La única salida posible es entonces recurrir a especialistas del orden para organizar sus blusas, camisas y vestidos de fiesta.

Cuatro "superorganizadores", vestidos con elegantes trajes negros, comienzan a vaciar los armarios, transformando por algunas horas su hermoso apartamento pekinés en una leonera.

Amontonados incluso en el suelo, hay más de un millar de prendas para clasificar, así como decenas de bolsos, que recuperarán --por un tiempo-- su lugar asignado en el armario correcto.

El equipo está dirigido por Yu Ziqin, una de las miles de diplomados de una escuela llamada Liucundao (Método para ordenar sus cosas).

La fundadora de la escuela, Bian Lichun, estima que el sector de la organización cuenta ahora con más de 3.000 profesionales. Según la televisión nacional CCTV, la actividad podría generar este año la astronómica suma de 100.000 millones de yuanes (cerca de 13.000 millones de euros, 15.000 millones de dólares).

"Arreglamos espacios, no el cerebro"