$!El épico encuentro entre la moda y los videojuegos

Esta alianza se ha fortalecido gracias a colaboraciones como la de la marca Net-a-porte y el juego de Animal Crossing: New Horizons para que sus avatares tengan acceso a cinco looks basados en la más reciente colección de Isabel Marant. Asimismo, Balenciaga contó con el videojuego Afterworld: The Age of Tomorrow para realizar el lanzamiento de su colección FW21 y Louis Vuitton sacó una colección en League of Legends. Otras marcas que se han unido a esta tendencia incluyen a Burberry, H&M, Prada, Chanel y Uniqlo, esta última hasta ha lanzado una edición limitada de camisetas tematizadas para League of Legends.

Esta alianza les ha permitido a las marcas de moda llegar a un público distinto y aprender a utilizar nuevas herramientas para promover sus colecciones. Asimismo, también ayudan a generar contenido diferente y enriquecer las experiencias a la comunidad de los videojuegos. Un ejemplo de esto es Marbella Vice, videojuego de Ibai Llanos en el servidor de GTA y en el cual los usuarios podían entrar a El Corte Inglés para comprar ropa.