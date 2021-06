$!El error de las famosas en la moda, según Rodner Figueroa: “Rayar de lo sexy a lo vulgar”

Esto trae consigo, según el experto, que el look no resulta ser el idóneo o el de mejor estilismo.

El diseñador de una vez entró en detalles en la materia y dijo que algo que no funciona en muchas figuras en una alfombra roja es cuando se exceden de lo sexy y rayan en lo vulgar perdiendo la elegancia . “El peor error que cometen es pasar de lo sexy a lo vulgar, lo cual no es elegante”, dice.

“El gran ejemplo que doy como ejercicio no es solo verte en el espejo, sino fotografiarte y grabarte en video. Cuando te grabas en video te da un punto de vista multidimensional para ver como luce, pero sobre todo, conocer tu cuerpo y sacarle el provecho a esa parte de tu cuerpo más favorecedora. Muchas veces los artistas quieren atreverse con la moda porque es algo que está en tendencia sin que necesariamente les vaya bien y es un error garrafal. Son presos ellos mismos de su propia trampa”, así argumenta Figueroa sobre qué hacer y qué no en esta gala especial.

Pero hay más: aunque algo esté en tendencia no quiere decir que a todos les va a quedar de maravilla.

El primero es no trabajar con tiempo en la elección del vestuario. Para Rodner es importante al menos tener un mes de antelación para elegir el vestido ideal.

Caroline Aquino en la alfombra roja de los Premios Soberano 2018.

Sobre qué está en tendencia y lo que espera ver en la alfombra roja de Premios Soberano, Rodner Figueroa dijo a DL que nuestra media isla es especial para los tonos claros, además de que el Soberano será en el Hotel Jaragua, cerca del mar Caribe para así lucir atuendos que vayan acorde al clima.

“Si tuviera que hablarte de colores te diría que el blanco y el amarillo, colores muy bonitos para este clima y que están muy de temporadas. Las plumas, he visto muchos vestuarios son plumas, no se que tantas plumas haya en la alfombra, espero que no, pero si espero ver mucha diversión, sobre todo en los metales.

Precisamente por estar en República Dominicana al lado del mar se presta para esas tendencias.

El periodista reflexiona que algunas mujeres le han servido de inspiración incluso para crear su colección. Una de ellas es la afamada diseñadora Carolina Herrera. “La sofistificación y la elegancia es lo que predomina en ella”, resalta.

Pero la familia es primordial y se crió rodeado de mujeres con gusto por la moda. Asimismo, Rodner se considera un gran observador y valora mucho a la “mujer del día a día” en su recorrido por las calles, que inspira su creatividad.

En tanto que ve positivo que los hombres disfruten de ser fashionistas y que eligan su mejor esmoquin para los premios. “Tenemos que darle permiso a los hombres de que jueguen y experimenten con la moda”, destacó.