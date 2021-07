$!El estilista Carlos Martínez presenta su concepto “La materia se transforma”

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Irmgard Karoline Becker y el estudio Pine Box, el maquillaje fue hecho de la mano de la artista Yuberquis Hernández Castillo y el centro Mich Makeup Artist. La producción fue dirigida por el comunicador Juan Esteban de la Rosa y el director de cámara fue Jorge Messina.

Carlos Martínez se ha destacado en figuras de las diferentes áreas del espectáculo como la actriz y cantante Chelsy en su propuesta junto a Nino FreeStyle "Infelices", así como con la artista La Ross María, a quien le diseñó una propuesta visual que fue seleccionada para el cover de "All new releases by latin artist" de Spotify.

De las personalidades dominicanas con las que ha trabajado se encuentra la inigualable Francisca Lachapel, una meta que se había propuesto desde que la pudo ver en el escenario de Nuestra Belleza Latina, quedando impactado con la seguridad con la que se manejaba la modelo y presentadora.

También creó el reciente estilismo del reconocido jugador de grandes ligas Gregory Soto para la alfombra roja de la MLB All-Star Game, quien fue nominado como uno de los mejores vestidos de la noche y fue expuesto en las redes sociales por distintas instituciones deportivas como los Tigres de Detroit.