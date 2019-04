El lujo en una cartera artesanal

Al igual que el calzado, la cartera es un complemento que sella con estatus a quien la posee. No en vano las mujeres de la Antigua Grecia las usaban, nación que destaca en la historia por su marcada preferencia por la belleza y los lujos. Sin embargo, desde la prehistoria los hombres ya las portaban.

Hoy por hoy no es menor la importancia de tan apreciada pieza y cada día son más las que prefieren las elaboradas a mano y que no impacten negativamente a la naturaleza. Eso sí, que esto no le reste a la aclamada sofisticación, lo cual es posible. Tales exigencias resaltan en las colecciones de la firma colombiana Palma Canaria, presente en la primera versión de Santa Paloma Latam que se llevó a cabo en Santo Domingo.