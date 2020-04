$!El lujoso (y costoso) armario que deja Meghan Markle tras abandonar la realeza

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, se estima que el coste total del armario ronda el millón de libras, lo que equivale a 1,125,275 euros, y no es para menos, pues a lo largo de los casi dos años que duró Meghan siendo parte de la realeza, demostró su gran afición por los zapatos de diseñador, la ropa glamurosa y las joyas exclusivas.

El primer año de Markle como miembro real fue durante el que gastó más dinero en estilismo. Su incorporación a los Windsor hizo que su armario se renovara por completo a uno mucho más costoso. Aunque en diversas ocasiones se ha dicho que Meghan es partidaria de apostar por las marcas pequeñas y sostenibles, esta siempre ha encabezado los primeros puestos en los estudios que se han realizado sobre los miembros de la realeza que más gastan en vestuario.

Para el día de su boda, Meghan llevó un diseño exclusivo de Givenchy hecho a su medida. Según recoge Daily Mail, se estima que el precio del mismo ronda los 224,000 euros, lo cual, sumado a los demás complementos usados por la actriz para la ceremonia, da un total de casi 380,000 euros. A esto también hay que agregar el segundo cambio de vestuario, el cual fue un impresionante vestido de Stella McCartney valorado en unos 67,000 euros, a lo que si agregamos el cambio de zapatos y los accesorios, tenemos un total de 134,000. Si se te dan bien las matemáticas no te fue difícil llegar a la conclusion de que Meghan se gastó más de un millón de euros, solo en los atuendos de su boda.

Sin embargo, además de su gran día, el diario cita otros acontecimientos en los que la esposa de Harry ha presumido de su armario, como, por ejemplo, el cumpleaños número 70 del príncipe Carlos, que se celebró solo tres días después de su boda, y para el que Meghan optó por un vestido a media pierna en rosa pálido de la marca Goat valorado en más de 650 euros. Esto, por supueto, acompañado de zapatos de lujo, un sombrero y accesorios, que sumados agregan al valor del vestido unos 3,700 euros.

Pese a que an no se sabe qué pasará con el armario de Markle, lo que sí podemos asegurar es que cualquier mujer moriría por tener al menos la mitad de estos lujosos outfits, ¿o no?