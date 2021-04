$!Este collar vale seis millones de dólares, ¿qué opinas?

La vida cada vez da más fe de que lo más costoso no siempre es lo más bonito. La tímida alfombra roja de los Oscar corroboró lo antes dicho, cuando la hermosa Zendaya llegó con su acostumbrado estilo de cabello salvaje, maquillada al natural, con un vestido de Valentino, difícil de ignorar y, un collar, que a pesar de no sumarle nada visual al singular atuendo, sí lo hizo a las cifras. Vale seis millones de dólares ... No es por nada, pero se han creado más elegantes por mucho menos. La cuestión es que este tiene 183 quilates de diamantes.

El por qué se lo puso tiene respuesta en que es de la marca Bulgari, de la cual ella es embajadora y la pieza funge como una “orejita” de lo que se verá en la colección de Alta Joyería 2021.

Costosa sencillez