$!Estos tenis Gucci cuestan tan solo 12 dólares y te decimos la razón

Si siempre has soñado con tener un calzado Gucci, pero tu bolsillo no te ayuda, ¡esta es tu oportunidad! Y es que la casa de lujo ha lanzado al mercado unos nuevos tenis que pueden ser tuyos por tan solo 10 euros. No están rotos ni usados, son totalmente nuevos y tienen un diseño súper cool... ¿por qué tan baratos? Solo puedes tenerlos en el mundo virtual.

La firma italiana se une a la fiebre de coleccionar archivos digitales (NFT) con ‘The Gucci virtual 25’, unos tenis diseñados por el director creativo de la casa Alessandro Michele, quien colaboró con la empresa tecnológica de moda Wanna para crearlos. Y aunque no puedes usarlos como un par de tenis normal, sí puedes llevarlos en realidad aumentada o en aplicaciones asociadas como Roblox y VRChat.