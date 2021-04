$!Gineé Durán, la bloguera que inspira a través de la moda

Hay muchos que consideran el tema de la moda como un aspecto superficial. Otros lo ven como un medio para inspirar. La fashion blogger dominicana, Gineé Durán (@gineeduran), quien reside desde hace varios años en Barcelona, España, utiliza su carrera para motivar a las mujeres. Las ayuda a proyectarse más seguras por medio de los contenidos que comparte en sus redes sociales. La influencer está convencida de que, para sentirse bien por fuera, hay que hacerlo primero por dentro. Por eso recomienda a las chicas que desean incursionar en este mundo a sentirse cómodas en su piel para transmitirlo al exterior. “Lo principal que tienes que hacer es ser tú misma, arreglar cosas rotas dentro de ti para poder encajarlas en tu carrera. Si te sientes mal en lo personal, lo reflejas en lo profesional”, expresa. Basada en su experiencia, entiende que su error más grande cuando inició en la moda fue no mostrarse desde el principio tal como era, no porque quisiera ser otra persona, sino porque tenía muchas inseguridades y el ámbito personal aún no lo tenía trabajado. “Yo estaba en mi búsqueda de la madurez y, debido a esto, cometía muchos fallos, porque mostraba mucha inseguridad, vergüenza y timidez. Sin embargo, cuando comencé a nutrirme un poco mediante el coaching entendí que debía dar todo de mí y bloquear todas las cosas negativas”, relata.



Inicios

Gineé Durán desde pequeña se sintió atraída por la moda, ya que siempre publicaba contenidos relacionados al tema. Además de que constantemente le halagaban sus vestuarios y pedían sugerencias. Para ella, lo más satisfactorio de su trabajo es poder motivar y ayudar. “Los mensajes que recibo cada día, donde resaltan que los inspiro por medio de mi forma de vestir, es muy significativo”, comparte.



Inspiración

Asegura que no se inspira de nada en particular para crear sus looks, ya que simplemente ve algo y lo formula en su mente. “No pienso exactamente en un maniquí o en una tienda online, sencillamente lo creo en mi cabeza y luego veo si funciona”, agrega. Las Influencers que admira son Alexandra Pereira, Rocío Rodríguez (Maracas) y Glency Féliz. Sobre las referencias que sigue para combinar sus atuendos, indica que no sigue exactamente las tendencias como tal. Tampoco se considera una persona que está en constante búsqueda de la moda, sino que se inspira de lo que observa. Entiende que “la moda es moda y llega a ti como sea”. “Yo lo que suelo hacer es que miro muchos outfits. Admiro mucho a las chicas que se dedican a eso y en verdad es lo único que suelo hacer en plan definitivo. Voy actualizándome con los artículos. Me gusta hacerlo si me nace, pero no es una cosa que tengo esquematizada”, comenta.



La fashionista precisa que del mundo de las fashionistas por lo regular las personas suelen concentrarse únicamente en la parte bonita, sin embargo, resalta la ardua labor que conlleva esta profesión. “Se puede vivir de esto, pero el que quiera dedicarse a esto tiene que entender, que es un trabajo de 24 horas al día. Nunca te desconectas del tema de las redes sociales. Además de que es un rol que te exige evolución y creatividad”, añade. Aclara que a nivel profesional te puedes lucrar, siempre y cuando construyas tu marca personal y lo conviertas en un negocio, que se traducirá a expandir tus ingresos.



Eventos

Gineé Durán ha tenido la oportunidad de asistir a varios eventos, pero el que más la marcó fue uno en el que participó en 2019. Se trataba de un market para vender ropa de segunda mano, donde convocaron a algunas influencers y ella fue una de las seleccionadas. “Fue la experiencia de mi vida, porque tuve la oportunidad de conocer a muchas de mis seguidoras, yo no esperaba ver a más de cuatro gatos. Yo hasta convoqué personas en Instagram con la condición de que las primeras 25 que asistieran les iba a dar un regalo. Había mucha gente esperando en la fila para procurar el obsequio que prometí. A menos de 10 minutos de abrir, yo tenía ya un montón de seguidoras y fue muy bonito para mí. Yo no podía imaginar que eran seguidoras de mi trabajo. Te lo juro que estuve las tres horas y media con ganas de llorar. Ha sido una de las cosas más lindas que me han pasado”, narra.



Formación académica