$!Glenda Bailey dejará el cargo de editora de Harper’s Bazaar

Bailey declaró: “Quería que Bazaar fuera una fiesta a la que todos estuvieran invitados, y agradezco a mi increíblemente talentoso equipo por ayudarme a hacer exactamente eso. La moda y la belleza son mi carrera y mi pasatiempo: no hay nada que me inspire más. Con la inauguración de la exposición durante la Semana de la Moda de París, es el momento perfecto para una nueva aventura. Tengo muchas ganas de trabajar con las marcas para encontrar soluciones creativas y con nuestros editores globales, para conocer a su público e idear formas de sorprenderlos y deleitarlos”.

La editora es conocida por su enfoque lúdico en las imágenes de moda, como, por ejemplo, Rihanna nadando con tiburones, Angelina Jolie bebiendo té rodeada de leopardos o Lady Gaga despojada de maquillaje. También desarrolló franquicias editoriales como Fabulous at Every Age, antes de que la diversidad se volviera tendencia.

“La moda y la belleza son mi carrera y mi pasatiempo: no hay nada que me inspire más”.

Bailey ha sido reconocida en distintas ocasiones, como con la recepción del título de dama de la Reina Isabel II el año pasado, una Orden del Imperio Británico en 2008 y una gran cantidad de premios de publicación, incluidos nueve ASME Best Cover Awards y 11 Lucie Awards.

Pero no piensa detenerse: “Tengo tantas ideas y no soy del tipo que se retira en todos los sentidos. Siempre continuaré haciendo algo mientras me dé placer. Me apasiona mucho la industria. [...] Lo que más me gusta es encontrar soluciones a problemas creativos y comerciales”.