$!Gucci vuelve a vivir gracias a la película que estamos esperando

Para los que aman la moda, pero no saben nada de la historia de sus personajes, las series y películas son la mejor oportunidad, ya que con ellas matarías a dos pájaros de un mismo tiro: te culturizas y aprovechas el tiempo de toque de queda decretado por el Estado dominicano, como medida preventiva por la pandemia del COVID-19.

De las que más están sonando pero que aún no está disponible, a menos hasta noviembre de este año está Gucci, una película basada en el libro The House of Gucci, que cuenta el asesinato de este encanto de la moda internacional Maurizio Gucci.

Interesante reparto