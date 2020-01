$!Hay una percha para cada prenda, ¿tienes las adecuadas?

Comprar ropa es muy divertido, pero comprar perchas no lo es tanto. Hace unos días me di cuenta de que estaba comprando y comprando ropa y al llegar a la casa ya no tenía donde colgarla porque ya todo estaba ocupado.

Necesitamos contar con las perchas adecuadas según cada pieza, ya que es importante tener un clóset bien organizado, limpio, clasificado por color y con las perchas o ganchos apropiados; esto hará que tus prendas siempre luzcan como nuevas y estén siempre a la vista para usarlas.