$!¿Heidi Klum será parte de “Sex and The City”? Fue una broma de “April fools”

La modelo, actriz y diseñadora Heidi Klum @heidiklum publicó en Instagram hace unos días una imagen que alboroto a todos en las redes sociales. La publicación fue una fotografía en blanco y negro en donde se le ve junto a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon y en ella escribió que sustituiría a Samantha en la serie “Sex and The City”.

En la publicación escribió: “¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido tan difícil mantener esto como una sorpresa, pero finalmente les puedo decir que me voy a unir a la nueva temporada de "Sex and The City”.