$!Hombres con vestido, la ‘moda’ que busca derribar estereotipos

En el post , BadHombre también reprochó el hecho de etiquetar a una persona solo por la vestimenta que prefiera. “¿Por qué la ropa debería definir identidad de género de alguien, y no sólo ser una herramienta más de expresión? ¿Por qué los hombres no podemos estar en contacto con nuestros sentimientos sin que se nos juzgue? Las etiquetas limitan nuestras decisiones y desarrollo personal y colectivo ¡basta!”, concluyeron.

El experto en moda Jomari Goyso no quedó indiferente ante los comentarios que han despertado las imágenes de Harry Styles y Alejandro Speitzer, y resaltó que en ambos casos se trata de ‘fluidez de género’, una tendencia de moda que no tiene nada que ver con la sexualidad.

“La moda lleva muchos años peleando con los estereotipos marcados por décadas, en los que el hombre, por ejemplo, se pone pantalones y las mujeres se ponen falda”, aseguró Goyso en su Instagram.

El también presentador explica que la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género, pues el hecho de querer llevar vestido o pantalones nada tiene que ver con que a esa persona le gusten los hombres o las mujeres. “El 40 % de los millennials y las nuevas generaciones no quiere que los identifiquen con un título, quiere tener ‘fluidez de género’. No quieren tener límites a la hora de vestir, quieren ponerse lo que les dé la gana”, aseguró.