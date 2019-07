$!InModaRD celebra el “Día del Diseñador” con un conversatorio

Junto a su presidenta, Isabel Reynoso, y la compañía de diseñadores locales, entidades gubernamentales y empresariales, el Instituto de la Moda en RD impartió un conversatorio, moderado por Sócrates Mckinney, para discutir las necesidades que presenta la industria de la moda en nuestro país.

Tanto a nivel empresarial como a nivel artístico, los diseñadores y el público invitado tuvieron la oportunidad de compartir sus opiniones y preocupaciones con respecto al tema. Aunque la industria de la moda provee una cantidad sinnúmero de empleos a nivel nacional, lo cual impulsa grandemente a nuestra economía, aquellos que aman la moda y forman parte de este mundo dicen tener una desventaja ya que no hay una ley que aboga por ellos.

Jenny Polanco, entre otros diseñadores célebres presentes, como Leonel Lirio, contó al público invitado su experiencia como diseñadora de una marca que ha llegado a pasarelas internacionales. En este intercambio de vivencias, en las que se pudo ver de manera clara la ayuda que necesita esta industria para seguir creciendo y mejorando, se destacó la falta de educación de los integrantes de la misma. Los diseñadores compartieron la gran necesidad que hay en el mundo de la moda local de personas con habilidades técnicas y especializadas en distintas áreas. Como bien destacó Leonel Lirio, “todos los que quieren formar parte de esta industria solo quieren ser diseñadores, sin reconocer que también se necesitan patronistas y demás profesionales, sin quienes esta industria no puede progresar”. También se habló del daño que le hace a la moda nacional el denominado “fast fashion”, la venta de piezas que vienen del exterior, cuyos precios son más económicos, ya que las confección aquí es más costosa debido a que la materia prima es vendida a un costo demasiado alto para la mayoría de los diseñadores.

En cuanto a la ley que se está proponiendo, de la cual se platicó en el conversatorio, no se concluyó si es necesaria aún, ya que algunas de estas problemáticas tienen diversas soluciones que no requieren obligatoriamente un nuevo proyecto de ley. Sí se estableció, sin embargo, la necesidad de un cambio urgente si esta industria desea continuar yendo en una creciente. Vale recalcar que la industria de la moda provee un gran impulso en la economía nacional, con la generación de empleos y demás, por lo cual es importante que se continúe potenciando la misma. Como bien dijo Sócrates, organizador de DominicanaModa, “de nada sirve la ley si no somos capaces de responder a ella”.

Aunque hay muchas trabas que impiden que esta industria crezca al paso que InModaRD quisiera, en estos últimos cinco años se han logrado más cosas de las que muchos creyeron posible. Entre ellas podemos destacar el primer diagnóstico elaborado por la institución de este sector importante de la economía, las capacitaciones realizadas a más de dos mil personas, y la alfabetización digital a través de la cual se han capacitado a microempresarios de la industria en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En este día, en el cual se celebra nacionalmente el gran talento que hay dentro de esta industria, nuestro país tiene la oportunidad de reflexionar en lo que se desea para el mundo de la moda en el futuro, y de igual forma aplaudir el avance que se ha logrado hasta ahora. Aunque el conversatorio giró mayormente en torno a qué debe mejor, InModaRD no permitió que pasara esta oportunidad sin reconocer a aquellas personas claves que han ayudado hasta ahora, quienes por su parte recalcaron que continuarán aportando a que esta industria continúe creciendo en el futuro venidero de nuestra nación.