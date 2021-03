$!Jean Paul Gaultier llama a tener sexo seguro

El diseñador francés, Jean Paul Gaultier colocó «Safe Sex Forever» en una camiseta vaporosa en su colección de primavera de 1996, y actualmente vuelve a repetir el mensaje en una medias deportivas con el objetivo de concienciar sobre la cura para el SIDA que sigue siendo difícil de alcanzar.

“Safe Sex Forever” (Sexo seguro para siempre) son las palabras que actualmente aparecen en rojo y en negrita en un par de calcetines deportivos de algodón blanco como recaudación de fondos para la organización benéfica francesa Sidaction.

Esta organización tiene la responsabilidad de financiar investigaciones sobre el VIH y el SIDA y ayudar a las personas de todo el mundo que viven con la enfermedad.

Según un articulo publicado en Ezanime.net, las piezas son ediciones limitadas que se distribuirán al pormenor por un costo de 22 euros en el sitio web sidaction.jeanpaulgaultier.com a partir del viernes y en la boutique Tom Greyhound de París, con todas las ganancias destinadas a Sidaction. Considere los calcetines como un bis de las divertidas máscaras faciales de Gaultier, con rayas marineras salpicadas de un par de labios rojos, que recaudaron fondos el año pasado.

El articulo afirma que Gaultier perdió a su socio Francis Menuge a causa del sida en 1990 y desde entonces ha sido un incansable activista por la causa. El diseñador recientemente organizó una versión virtual de su gala anual de recaudación de fondos durante la semana de la alta costura.

“La lucha contra el sida es sobre todo una historia personal: esta lucha es particularmente cercana a mi corazón. Me enfrenté a este flagelo que se llevó a mi amigo”, dijo el diseñador. “Recuerdo el rechazo al que se enfrentaban los pacientes al principio. Siempre me ha repugnado saber que todo el mundo podría verse afectado algún día. Quiero hablar con los jóvenes y tratar de concienciarlos porque siempre piensan que el VIH y el SIDA no les concierne”.