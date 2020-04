$!José Cristian Lagares confecciona kits de bioseguridad

En República Dominicana diseñadores como Jacqueline Then y José Cristian Lagares han tomado la iniciativa de dar de lo que han recibido. Para Lagares la pandemia nos llama al uso constante de mascarillas, un cierto distanciamiento y hasta una adaptación en el modo de vestir durante una temporada, ya que los efectos mayores, como consecuencias económicas y sanitarias, perdurarán un largo tiempo. "Por eso todos tenemos que aprender a darnos la mano y ser solidarios porque será la nueva forma de vivir".

La moda se adapta y se transforma acorde a los tiempos, de esto da testimonio la historia que se escribió, la que se escribe y la que todavía falta por documentar. Covid-19 lo ha impactado todo, incluyendo esta industria, que muchas veces se mal asocia únicamente con la vanidad, pero queda claro que no es así y la muestra son las tantas firmas internacionales y locales en las que los diseñadores ponen su talento a disposición de la necesidad que nos mueve a todos en la actualidad, luchar contra la pandemia.

A consecuencia de la reflexión se suma a las donaciones de mascarillas, guantes y batas quirúrgicas para los médicos locales. Él, junto a su equipo de trabajo están confeccionando mascarillas reutilizable. "La iniciativa de este proyecto que ha sido una cruzada inició al ver como amistades cercanas, conocidos, clientes y profesionales del área médica están exponiendo sus vidas sin los kits de bioseguridad correspondientes diferentes hospitales del país . Yo mismo me pregunté ¿Qué está pasando en mi nación? Debo iniciar algo útil y ser solidario. Y justamente contaba con los materiales para hacer mascarillas y se me ocurrió la idea de este proyecto".

Mientras que exhorta a las zonas francas a que con los protocolos adecuados de seguridad produzcan lo kits de bioseguridad para la importación, cumpliendo los estándares, porque no hay que esperar ayuda ni donaciones de otros países, sino que sugieres ser buenos administradores de lo que tenemos y dar apoyo a los sectores vulnerables.

"Yo solo tengo dos manos y mi taller de hombres y mujeres, amistades como Yelandra Sánchez Carbonell que me apoyó y ha sido otro motor, Salomón de PrintBox y Luz Aybar, Jean Carlos Acosta y su iniciativa de las viceritas, Carolina Beauchamps que ha tenido contacto constante, a mis clientes que me han apoyado con la compra de mis máscaras, amigos en el exterior que están en Francia y España que le duele su país y me han aportado capital para continuar esta labor".