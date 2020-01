José Jhan: “Me enorgullece que mis diseños lleguen a todo el mundo”

El diseñador que invita siempre a sonreír celebra diez años de versátiles creaciones de moda masculina y lo festeja con una colección que estalla en color: “The Colorful Collection”. José Jhan presentará esta nueva propuesta en DominicanaModa 2018 el 23 de octubre, pero antes de que llegue el gran día, lo abordamos para conocer un poco más sobre los proyectos de este creativo que se inspira en episodios históricos para vestir de elegancia a los caballeros.

¿Cuándo tuviste conciencia de que te dedicarías a la moda?

Mi mamá fue mi motor y mayor fuente de inspiración. Pienso que todo comenzó cuando la veía a ella, quien es modista autodidacta porque nunca estudió diseño de moda. Lo que pasa es que en esa época las revistas de moda venían con los figurines y los patrones y esa fue su guía para comenzar a hacer ropa. Entonces yo llegaba a la casa y veía los hilos, las telas y aquel desorden tan bonito y lleno de color, y le decía: “mami, qué chulo, yo quiero hacer eso”, a pesar de que había dicho antes que quería ser doctor, por mi papá. Eso sí, mi papá no quería; decía que yo debía estudiar una carrera que dejara dinero y hasta me compraron unas enciclopedias de medicina y yo las leía, me encantaban, eran de psiquiatría y creo que de alguna forma encontré la manera de llevar el hecho de ayudar a las personas a través del arte de la creación de moda.

Por qué diseño para hombres y no mujeres, ¿hace 10 años parecía un mercado difícil de conquistar o no?

No lo sé. Cuando me gradué de Chavón en 1995 y llegué de la maestría de mercadeo de moda algo me frenó, duré 14 años haciendo televisión. Hacía cositas de moda, pero sabía dentro de mí que hacer ropa de mujer no era lo que yo quería. Quizá esa pausa tan grande en la moda fue una búsqueda para encontrar en qué área del diseño me quería desarrollar. Quise explorar otras carreras, otras cosas. En el 2006, cuando surge DominicanaModa, me invitan a ser el director de protocolo junto a Lia Pellerano, un trabajo que hicimos durante tres años.

No creo que haya decidido diseñar para hombres por alguna necesidad del mercado porque ya había diseñadores de ropa para hombre. Simplemente se fue dando y me siento cómodo, así como cuando estás bajo una palma tomándote un agua de coco. Me siento feliz.

¿Nunca has diseñado un vestido, una blusa o alguna falda?

Sí, he hecho piezas para mujeres. Le llegué a hacer vestidos a Mariela Mercado y a Evelyn Díaz. Pero no creo que vayan a ver alguna colección mía para mujer; en realidad no me siento cómodo. Siempre digo: “tu mejor obra estará donde está tu corazón” y el mío está en la ropa de hombre.

¿Recuerdas tu primer desfile en DominicanaModa? ¿Qué puedes contarnos de ese día?

¡Claro! Creo que es la mejor experiencia que he tenido. Envié mi carpeta con un nombre anónimo para que no me dieran ningún privilegio. Tenía varios años en televisión, trabajaba el estilismo en algunos proyectos editoriales y había trabajado en la parte del protocolo del evento, así que no quería que se vieran en la obligación de entrarme. De manera que envié mi carpeta como cualquier novel diseñador, con el seudónimo “Los estilistas”, y me llamaron. Recuerdo que Sócrates se quería morir cuando descubrió que era yo y me reclamó. Pero le dije que quería comenzar de cero como cualquier novato y supieran que era egresado de la profesión de diseño de moda, y no un estilista enganchado a diseñador. Recuerdo que en ese primer desfile estuvieron Juan Luis Guerra y Carolina Herrera. Y fue un gran honor. Luego, cuando terminó el desfile, estaba en backstage con los muchachos aplaudiendo y empecé a llorar. Entonces Carolina Herrera entró y yo empecé a disculparme, nervioso, porque recuerdo que salí en chancletas porque ni zapatos me puse, diciéndole que era un honor tenerla ahí y ella me dijo: “No importa. Yo comencé a los 42 años en esta carrera, no soy diseñadora de toda la vida y tengo para decirte que si tú pierdes lo que estás sintiendo en este momento, nada te va a quedar bien”.

Y además de ese gran momento, en estos 10 años de carrera, ¿qué hechos o acontecimientos puedes mencionar que te han hecho sentir orgullo de ti mismo?

Poder crear otras marcas de moda como V2J para Velero, Mondino by José Jhan, diseñar camisas y ropa deportiva, colecciones de zapatos y no solo ver a un sector de público utilizar mi ropa sino poder llegar en masa a todo el mundo. Eso me llena de orgullo y placer. Puedo sonar arrogante o poco modesto, pero es fascinante cuando eres profeta en tu tierra. Ver lo que has estado sembrando. Puedo decir que me ha ido demasiado bien y cada vez es mejor y mejor, y no sería agradecido si no lo reconozco.