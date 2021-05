$!La colección PRIDE 2021 de Kenneth Cole se presentará en el juego High Heels!

Kenneth Cole y Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunciaron una colaboración para presentar la colección PRIDE 2021 de Kenneth Cole en el exitoso juego hipercasual High Heels! Esta colaboración marca la primera vez que el estilo icónico callejero de Kenneth Cole aparecerá en un juego para dispositivos móviles. Durante las dos primeras semanas de junio, los jugadores podrán jugar con orgullo mientras visten a su personaje y desfilan en la pasarela virtual con productos de la colección PRIDE 2021 de Kenneth Cole, la cual incluye las zapatillas icónicas KAM de la marca, remeras que expresan con orgullo que “Being Different is What We Have in Common” (Ser diferente es lo que tenemos en común) y otros accesorios, como lentes de sol, relojes y cordones para máscaras.

En Kenneth Cole siempre ha habido una rica historia de apoyo a la salud pública y a las libertades civiles. Durante casi 40 años este hombre y su marca han nutrido y mantenido una cultura global de equidad e inclusión. En 2020, Kenneth Cole fundó The Mental Health Coalition, cuya misión es construir una comunidad de ideas afines que trabajará en conjunto para desestigmatizar todas las condiciones de salud mental y así permitir el acceso equitativo a recursos vitales y apoyo para todos. Por cada producto PRIDE comprado en kennethcole.com, se donará un porcentaje de las ventas netas a The Mental Health Coalition (MHC). La MHC se enorgullece de ofrecer recursos específicos para las comunidades LGBTQ+, incluidas una guía de salud mental LGBTQ+ y la capacidad de conectarse con sus organizaciones miembro para obtener apoyo.