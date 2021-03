$!La historia detrás del vestuario de Raquel Peña para la rendición de cuentas

El vestido fue diseñado por él y confeccionado por Yeimi Pérez, una talentosa modista cuyas manos desde hace más de 10 años llevan a la realidad las ideas creativas de Reading. Si bien se trata de un nombre desconocido en el mundo de la moda local, la intención era precisamente esa: dar visibilidad a su trabajo en un evento tan importante como ese. “Hace un tiempo Raquel y yo tuvimos una conversación sobre darle oportunidad a dominicanos que la necesiten aún más que los que estamos acostumbrados a ver”, cita, para luego agregar que a través de Yeimi quiere abrir las puertas a personas con talentos excepcionales que tal vez no reciben el reconocimiento que ameritan.

Detrás de una mujer bien vestida hay siempre un gran estilista. Esa sería la adaptación ideal del famoso refrán para definir el impecable trabajo que realiza Reading Pantaleón como estilista de la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña. Desde el principio la “vice” se ha proyectado como una mujer segura de sí, elegante y sencilla, cualidades que se hacen notar en su vestimenta siempre, y la pasada ceremonia de rendición de cuentas no fue la excepción.



Sobre el proceso de creación de la pieza cuenta: “Yo estaba en Miami y me llevaba algunas opciones de vestuario listas, pero había algo en mí que me decía que ninguna era la pieza correcta. Cuando yo tengo el vestido que es yo lo siento, y yo no sentía eso”. Fue entonces cuando decidió recurrir a Yeimi, quien inmediatamente respondió: “Mándame la idea y en lo que llegas al país vamos resolviendo”.

“Menos es más” es la frase que describe a la perfección el estilismo de Peña del pasado 27 de febrero y cada una de sus apariciones públicas. Un maquillaje sutil enfocado en resaltar su mirada, un recogido en el cabello que el propio Reading ha bautizado como “el peinado Raquel”, argollas con perlas colgantes y la cadena de la Virgen de la Altagracia que siempre la acompaña complementaron el exquisito vestido que lució en el Congreso Nacional.

La cadena de la Virgen nunca puede faltar, y es que, en palabras del experto en moda, la “vice” es una mujer muy creyente que siempre antepone su fe. “Para un evento, recuerdo que decidí retirar la medalla porque no iba con el vestido. Cuando iba a quitarla, se hizo un nudo atrás tan grande que ni con tijeras pude desenredar. Fue cuando decidí hacer todos mis estilismos en base a la cadena de la Virgen, y punto”, relata entre risas, para luego añadir que siempre ha respetado esos complementos que para ella significan más que simples accesorios, como su medalla y un reloj que le regaló su difunto esposo.