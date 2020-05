$!La importancia de vestirte bonita durante la cuarentena

No te puedes dar el lujo de mostrarte durante una videollamada, en redes sociales y mucho menos con tu pareja en casa, con tus peores atuendos, toda despeinada y con cara de tragedia, a nadie le interesa verte así. Recuerda que la cuarentena pasará y a la gente no se le olvidará la imagen que proyectaste durante este tiempo.

Yo tengo por costumbre, ponerme mis tacones cuando tengo una reunión, no es que me los vayan a ver durante la llamada, pero esto me anima, me siento como si estuviera saliendo de la casa, aunque solo sea para moverme de una habitación a otra.

Aprovecha que estamos en primavera, saca esos vestidos frescos, coloridos y estampados que tienes siglos sin usar, ponle luz y color a tu vida y verás cómo mejora tu estado de ánimo.





Fotos: @zara



La autora, Marisol Almonte, es psicóloga, certificada como asesora de imagen y creadora del blog liderandocontacones.wordpress.com