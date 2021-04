$!La moda de la pandemia llegó para quedarse

Seguro que sí. Quizás no necesariamente en pijamas o ropa de casa. Pero la historia nos enseña que la gente no abandona una comodidad una vez que la ha conseguido. Por ejemplo, hace unos 100 años el corsé fue sustituido por un vestido que prescindía de esa opresiva prenda. Un avance así no tiene vuelta atrás.

¿Qué parte de la industria de la moda sufre más los cambios?

Tillessen: Nuestra ropa informal ha cambiado mucho menos que la que usamos en el trabajo, especialmente en la oficina. Es muy, muy drástico. Actualmente estamos experimentando una evolución en tiempo récord. Normalmente ese cambio habría tardado diez años.

En sólo un año nos hemos alejado del clásico look de negocios, es decir, traje, camisa, corbata o traje y blusa. Simplemente porque ahora, al trabajar en casa no se usa esa ropa. Y creo que, como he dicho, no volverá de esta forma. Vamos a seguir con esta nueva comodidad. El “look informal” que antes solía permitirse los viernes se ha extendido a toda la semana.

Y a su vez, ¿quién se ha beneficiado de la nueva moda?

Obviamente, los fabricantes de ropa para andar por casa. Pero, por supuesto, también los que tradicionalmente ofrecen ropa deportiva como Nike o Adidas. Porque estas prendas ya no se usan sólo para hacer deporte, sino también para trabajar en casa. Y también en el tiempo libre es exactamente lo que la gente necesita. Uno solo quiere sentirse cómodo.