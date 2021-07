$!La moda se luce en los Juegos Olímpicos de Tokio

"Al principio no era gran cosa", dijo David Wallechinksy, miembro de la junta directiva y expresidente de la Sociedad Internacional de Historiadores Olímpicos. "La gente simplemente venía. Si un equipo quería vestirse igual, lo hacía".

Las cosas solían ser mucho más sencillas para los deportistas en cuanto a moda se refiere. En un comienzo no había desfile ni ceremonia inaugural. Cada cual se ponía lo que quería y solía caminar con el equipo de sus deportes.

Australia ofrece a los atletas un saco color arena con los nombres de los 320 medallistas olímpicos de oro del país. Para la ceremonia de clausura, los organizadores olímpicos de Canadá se asociaron con Levi's para producir un saco de "esmoquin canadiense" de mezclilla con graffiti al estilo de las calles japonesas que irá a juego con pantalones de mezclilla.

"Esta es la pandilla que viene tras de ti si dices que trataste de ver (la serie canadiense) 'Schitt's Creek' pero que no te gustó", tuiteó el comentarista de cultura del New York Times Dave Itzkoff sobre el modelo en abril, varios meses después de que la chaqueta fue develada junto con otras piezas de la delegación de Canadá.

Alison Brown, presentadora del podcast para fans olímpicos "Keep the Flame Alive", dijo que vestir a los equipos olímpicos, incluyendo aquellos que compiten en los juegos paralímpicos, no es sencillo.

"Tienen que quedarle a todo tipo de cuerpos. Piensa en gimnastas pequeños, levantadores de pesas musculosos y jugadores de baloncesto larguiruchos. Tienen que expresar algo sobre el país, honrar al anfitrión, ser suficientemente serios para la solemnidad de la ocasión pero suficientemente prácticos para ser cómodos durante horas parados en el calor", dijo.