$!La pandemia nos trae a un Carlos De Moya más “atrevido”

La pandemia ha provocado un panorama algo extraño, pero igualmente interesante. Algunos se hunden y otros despiertan para levantarse con el mejor pie derecho que nunca imaginó. A ellos pertenece el diseñador de moda Carlos De Moya, quien se atreve a fluir y comienza a dar nuevos pasos que le suman a su carrera y diversifican el horizonte que hasta el momento caminaba. Nos encanta conocer buenas nuevas, más si se tratan de superación, es la razón por la que entrevistamos a este talento dominicano que ha trillado un hermoso camino en una industria cada vez más demandante, con muchas amenazas, pero a la vez con un universo de oportunidades para conquistar; entre las que ha tomado De Moya está la formación y el eCommerce. Cuando se desató el COVID-19 en el mundo, él recién se había mudado a Estados Unidos ... confiesa que ha “sido un proceso de adaptación, también de crecimiento personal, espiritual y profesional, algunas veces luchando con mis demonios hasta vencerlos y continuar luchando por mis sueños”. Sin embargo, dice que a nivel personal se siente más pleno y feliz que nunca antes; en lo profesional visualiza un abanico de posibilidades. “En ambos casos estoy seguro que no será todo color de rosas, pero jamás me he sentido cómodo en mi zona de confort, así que salgo de ella constantemente hasta lograr expandirla y en ello estoy ahora, la marca se manejará por cápsulas, los cursos luego serán pre-grabados, Consultor De Moda impulsará a los nuevos talentos dominicanos y yo habré ayudado a que eso sucediera, además tendré tiempo para alcanzar la meta que me tracé y que me hizo “cruzar el charco” dicho en buen dominicano”. Considera que es el momento ideal para “resetear” las marcas, de ser necesario, y de apostar a la reinvención. Siendo más transparentes, conscientes y más humanos. “Como consumidor apoyar lo local, como productor impulsar lo nuestro y empoderar a nuestra gente. La moda siempre encuentra la manera de reinventarse, de empoderarse y este es el momento ideal de reescribir las nuevas maneras de hacer negocio en esta industria”. Sobre las tantas cosas que tiene para decir hizo un artículo “Lo que le espera a la moda”, que publicó en su portal web. Un centro de estudios

Carlos De Moya dice que desde hace mucho tiempo había estado pensando en crear un instituto, razón por la que inició a dar talleres de diseño desde la sala de su casa hace ya unos años, luego los comenzó a dar Santiago y finalmente, hace ya más de 10 años, entró a la Universidad Autónoma de Santo Domingo buscando compartir mis conocimientos donde entendía yo que más se necesitaba, tomando en cuenta que esta institución es la única que ofrece la licenciatura en diseño de modas en República Dominicana. “Desde que me convertí en docente por pasión, he tenido la oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza a muchos talentos que han pasado por mis manos, al menos así lo dicen ellos y me lo han hecho saber, entonces ¿por qué limitar el alcance de esas enseñanzas y no dar el salto a plataformas virtuales y abrirnos al mundo?” Por todo lo anteriormente dicho es que trabaja en la creación formal de un instituto en que, en principio, se estarán dando talleres individuales y grupales, además de charlas especializadas. En la etapa inicial será desde la página carlosdemoya.com que siempre ha tenido su cuota educativa, aunque es la página oficial de su marca. “A la par retomamos el proyecto de consultordenmoda.com donde hemos reclutado 10 alumnos que desean incursionar en el mundo de la moda pero en la parte editorial y con ellos estamos construyendo la nueva etapa de este sitio que catapultó a varios jóvenes dominicanos de manera silenciosa. En consultordemoda.com estarán los cursos también disponibles, hasta convertirse en la plataforma cursosdemoda.do, no disponible aún, y es allí donde muchos otros profesionales se convertirán en parte de la formación de los amantes de la moda”. Explica que en esta base se trabajará el nivel básico e intermedio de ilustración de modas, para en una segunda etapa se abrirá el llamado al curso intermedio nuevamente y abrir por primera ocasión el de portafolio. El ciclo contempla un cierre con talleres formativos iniciales con la acción #LookMySketchCDM en Instagram, que tiene una comunidad de más de 200 amantes de la ilustración de moda y la moda en general. Sobre lo que vendría a aportar esta nueva plataforma de estudios, entiende que es una forma diferente de estudiar la moda y una oportunidad para aprender de quienes trabajan en la industria, esos son los profesionales que te pueden hablar sin especular. Los que hacen y no los que dicen que hacen. “Aprenderemos basados en la experiencia de otros que nos sucedieron, analizaremos qué podríamos poner en práctica nuevamente y qué podríamos mejorar. El diseñador de moda no solo debe conceptualizar, crear, plasmar su imaginario en las piezas que crea, debe además manejar conceptos de finanzas, marketing, publicidad, relaciones públicas, entre muchas otras, y no con una materia que le dicten de un libro, por lo que creo que aprender en la práctica y de la mano de profesionales que han sido exitosos en esos aspectos han de ser puntos relevantes a considerar para seleccionar quiénes formarán parte de esta plataforma”, explica. La acogida ha sido buena; pues en las últimas charlas públicas han tenido entre 180 a 325 interesados en esta industria. En el futuro espera poder tener alianzas con instituciones tradicionales. Tienda virtual

Carlos De Moya confiesa que le gusta crecer y en base a esto ha ido haciendo ajustes en su vida. ( )