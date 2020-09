La primavera ha llegado al jardín de Jason Wu

Para Wu, este año la cuestionante sobre su colección de primavera de 2021 no ha sido si se presentaría durante la semana de la moda, sino más bien qué mostraría. “Esta es la primera vez que muestro Jason Wu, que es mi marca contemporánea. Normalmente muestro Jason Wu Collection, que es mi marca de lujo más elegante”, ha comentado a algunos medios. “Y quise hacer eso por dos razones: una, informal es la palabra clave del año, y [dos], en realidad quería ofrecer un escape”.

Así que lo que vimos en la pasarela no fueron sus fabulosos vestidos ideales para la alfombra roja, o los trajes estructurados en azules profundos, morados o rojos por los que es más conocido, sino más bien caftanes alegres, prendas de vestir separadas y blusas tipo bralette sobre vestidos sencillos en verde lima, rosas eléctricos y otros matices saturados.

La inspiración para la primavera de Jason Wu 2021 fue Tulum, un lugar que el diseñador llama su “hogar lejos del hogar” y aunque viajar puede estar fuera de discusión en este momento, estos looks pueden llevarse “en casa, en el patio trasero, en la calle, para [ir] de compras”, argumenta el diseñador. “El glamour no tiene por qué ser un desfile. Puedes llevar tu propio glamour donde quiera que estés”.



“La comodidad no tiene que ser solo unos pantalones elásticos, puede ser un hermoso vestido de algodón. Sigue siendo mi marca de glamour, sofisticación y refinamiento”, explica Wu, quien asegura que quería que la gente viera un lado diferente de sus sofisticadas creaciones. “Eso me encanta más que nada, pero también me encanta crear ropa hermosa e informal que tenga la misma marca de artesanía de la alta costura”, comentó tras el desfile.