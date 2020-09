$!La Pulguita Molly, un proyecto de moda sostenible para la mujer que le gusta vacacionar

¿De dónde obtienes los materiales para tus creaciones? Los tallos de Jacintos de Lilas, son el material focal de la línea de accesorios de nuestra marca. Son extraídos de las costas, humedales y ríos de nuestra isla y están dentro del listado de las 100 especies más tóxicas del mundo. Estas cumplen con un ciclo de bondades dentro del agua, hasta un punto, ya que si no son sacadas influyen en la toxicidad de las aguas. Por esta razón siento el profundo compromiso de aportar a través de mi arte utilizando las lilas. Para los bordados, son esenciales elementos como pedrería, creaciones diseñadas y hechas por mí. Me gusta mucho trabajar con bohuco tejido, yute, hilos orgánicos, entre otros. Siempre atada a la influencia de elementos naturales.

¿Cómo se conjuga la esencia de la artesanía dominicana en cada uno de tus bolsos?

Mis bolsos y carteras muestran pasión, colorido, consciencia ambiental, cualidades especiales de los productos artesanales dominicanos. El respeto a las técnicas aprendidas por generaciones para la ejecución de las artesanías se mantiene. Como artesana si debo destacar que todos impregnamos una nueva visión, expresión y formas conjugada con lo realizado en el pasado, de modo que el resultado sirve para destacar nuestra rica esencia cultural.

Ahora la tendencia es apostar a la sostenibilidad y lo estamos viendo con marcas internaciones y locales. ¿Cuál es el factor diferenciador de tu trabajo?

Lo importante de la moda sostenible es el compromiso en la elección de materia prima, no afectar el medioambiente, entre otros puntos. Mi marca siempre se ha destacado por ser colorida, divertida y genuina, sin dejar de ser consciente. No me apego a ser atemporal o moderna, me mueven otros motivos, no podría encajarme en un patrón establecido, lo mío es cuestión de fluir.

Con relación a las confecciones de ropa, nuestras colecciones son pequeñas, de pocas piezas, evitando así la producción masiva que abunda en el mercado. Es una invitación al consumo y cuidado responsable, a la conservación de las mismas por largo tiempo.

¿Cuáles son las limitaciones qué hay para crear este tipo de moda?

No las hay. Para todo en la vida basta disposición y fe en realizar lo deseado desde nuestras posibilidades.