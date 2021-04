$!Las medias de la primera dama de EEUU que causaron polémica

En esta ocasión frente a los comentarios negativos, (por calificar que el vestuario era inapropiado para su edad, más que por el cargo de Jill o por la pieza en sí) muchas personas han salido a defender a Jill, asegurando que la edad no es un límite para utilizar determinado estilo de ropa.

Dentro de los comentarios están: "Ojalá tuviera más de veinte pares así", comentó alguien en Twitter.

El ejemplo de Jill Biden, le da esperanza a un gran grupo. Ya que la primera dama estadounidense, a sus 71 años, ha decidido saltarse el protocolo y ha abierto el debate sobre lo que puede o no llevarse como representante del país. Ella no es la primera en hacer esto. Muchos influencers de moda y otros políticos de más de sesenta han logrado captar la atención de la industria y van abriendo el camino sobre lo que es correcto o no llevar.