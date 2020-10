$!Laura Reyes, una belleza exótica dominicana que brilla en el extranjero

“Almando me encontró varías veces saliendo de la escuela y la tercera vez llegó hasta mi casa y habló con mis padres. Luego me presentó a la agencia Nefer Model Management, dirigida por la reconocida coaching de modelos Nileny Dippton, quien continuó con mi preparación”, detalló Laura, quien es la segunda de tres hermanos y vive en el municipio de Santo Domingo Este.

La preparación le ha permitido seguir llena de optimismo, a pesar de haber sido víctima de algunos comentarios racistas en las redes sociales. “El mundo del sigloXXI no sólo ha fijado las pautas que nos preparará para enfrentar el futuro, sino que también las ha fijado para vivir en el presente. Entre estos parámetros, el racismo no tiene cabida ni justificación. Todos somos iguales y en un mundo de iguales no hay cabida para conceptos caducos y dictados por mentes no actualizadas”, externó.

Comentarios que, evidentemente, no son compartidos por el resto de los dominicanos, ni las prestigiosas agencias internacionales, que tan pronto pase la pandemia, la esperan para realizar importantes trabajos que le seguirán asegurando impresionantes portadas y espectaculares desfiles. “A largo plazo me visualizó realizada como top model internacional y espero poder darle la mano a todas las niñas dominicanas que aspiran esta carrera. Muchas necesitan ayuda en sus inicios porque la mayoría venimos de hogares de muy escasos recursos económicos”, finaliza Laura, cuya madre es operaria en una zona franca y su padre realiza trabajos informales.