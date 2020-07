$!Lo que dice el vestuario de Raquel Peña y Margarita Cedeño

No cabe duda que ambas en su estilo se veían hermosas, pero aquí voy a hablar de la psicología del color, no sé quién les hizo el estilismo, pero sí estoy segura de que ellas decidieron qué ponerse porque tenían claro lo que querían transmitir. Recuerda que antes de que abras la boca para hablar, ya estás comunicando con tu vestimenta.

En cambio Margarita apareció con un vestido rojo hasta la rodilla que decía: MÍRAME NO ESTOY DERRROTADA, a juego con su mascarilla, y un broche súper lindo que captaba la atención.

La señora Raquel, con más de 20 años en el área de la educación, es de personalidad calmada, dicho en buen dominicano la mujer no hace ruido y ha estado en bajo perfil todo este tiempo. Después de recibir muchas críticas por su inclusión casi a finales de la campaña electoral, tiene que transmitirle al pueblo trasparencia, tranquilidad, paz y que pronto saldremos de esta crisis que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus y por la gestión del anterior gobierno.

El color rojo, que dicho sea de paso es mi color favorito, es sinónimo de poder, fortaleza, seguridad, pasión, energía, asociado a la temperatura y la sangre, te alerta ante el peligro. No hay quien se resista a mirarte si te vistes de rojo.

No es para nadie un secreto que hasta el último minuto Margarita estuvo luchando a pulso para salir electa nuevamente, no le importó salir a las calles y bajarse de su vehículo para ponerse a bailar al lado de uno de sus seguidores. Es una mujer de personalidad fuerte, dice las cosas como son; ¿acaso no recuerdan el comentario que hizo de Chayanne? Hasta yo perdería el sueño con un hombre así.

Margarita quería continuar en el poder y con su vestimenta nos envió un mensaje contundente de la seguridad que tiene en sí misma y que volverá en 4 años con más fuerza, así que no se sorprendan cuando venga con su propuesta a la presidencia de la República en 2024.



La autora, Marisol Almonte, es psicóloga, certificada como asesora de imagen y creadora del blog liderandocontacones.wordpress.com