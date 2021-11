$!Los detalles del estilismo con el que Malala dio el ‘sí, quiero’

View this post on Instagram

La boda de Malala tomó a muchos por sorpresa, luego de que el pasado mes de junio ella confesara a la revista Vogue UK lo que pensaba sobre el matrimonio. “Si quieres a una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar los papeles matrimoniales? ¿Por qué no puede ser simplemente una pareja? Mi madre me dice que no me atreva a decir eso, que tengo que casarme, que el matrimonio es precioso”, dijo en ese entonces.

En la edición de julio de la revista, de la que fue portada, la joven defensora de los derechos de las mujeres aseguró que durante el segundo año de universidad incluso llegó a pensar que nunca se casaría ni tendría hijos, y que solo se dedicaría trabajar. “Voy a ser feliz y a vivir con mi familia para siempre. No me daba cuenta de que no eres la misma persona todo el tiempo y cambias según vas haciéndote mayor”, comentaba.

Tal y como reseña Vanity Fair, la ceremonia nikah por la que Malala y Asser se casaron no constituye un contrato legalmente vinculante, sino que se trata del primer paso en un matrimonio islámico.