$!Los detalles del ostentoso traje de The Weeknd para el Super Bowl

Es un hecho. No importa si tu conocimiento sobre fútbol americano es escaso (o incluso nulo), todos esperamos con ansias el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Además de las magníficas puestas en escena que cada año promete este evento deportivo de la mano de reconocidos artistas, tampoco podemos obviar la parte del vestuario. Cuando todavía no habíamos superado los impresionantes atuendos de Shakira y JLo en su presentación del año pasado, llega The Weeknd y nos demuestra que los hombres también saben dar de qué hablar con sus looks.

La noche de este domingo tuvo lugar el acto inaugural del Super Bowl. Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, fue quien estuvo a cargo del show de intermedio en esta ocasión. Para ella apostó por un look bastante sobrio firmado por la casa francesa Givenchy: pantalón, camisa, corbata y guantes en color negro, que completó con una chaqueta roja con cristales de rubí bordados.