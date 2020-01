$!Los looks más bellos de los SAG’s Awards 2020

La 26 edición de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, o mejor conocidos como SAG Awards, nos ha regalado looks como estos, que estamos seguros serán de gran inspiración para todos tus eventos de primavera-verano. Echa un vistazo.

Jennifer Aniston no defraudó con este vestido vintage de John Galiano para Christian Dior.

Jennifer López derrocha glamour con este look firmado por George Hobeika al que no le falta, cómo no, un gigantesco lazo en la espalda.