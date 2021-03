$!Los looks más impactantes (para bien o para mal) de los Golden Globes 2021

La noche de este domingo tuvo lugar la edición número 78 de los Golden Globes, probablemente la más atípica hasta la fecha debido a la pandemia. La ceremonia fue transmitida desde Beverly Hills, California y Nueva York, donde algunas celebridades se dieron cita para desfilar de forma presencial por la alfombra roja, mientras que otras posaron desde casa. Aquí recopilamos 10 de los looks más impactantes, para bien o para mal, de la gala, en la que se premió lo mejor de la televisión y el cine.

Una de las que deslumbró desde casa fue Amanda Seyfried . Aunque no ganó como “Mejor Actriz de Reparto en una Película” por su interpretación en “Mank”, para nosotros se lleva el premio a la mejor vestida de la noche. El vestido que lució grita primavera por todos lados; rosa de corte sirena con flores en la parte superior y espalda descubierta. ¿Lo mejor de todo?, se trata de un diseño de Oscar de la Renta, firma que actualmente dirige el dominicano Fernando García.

Elle Fanning optó por un look más retro glam. La protagonista de “All the bright places” acaparó la atención de todos los internautas al llevar un vestido azul de seda con escote en pico y cola tipo sirena firmado por Gucci. Sus joyas de Leighton Jewels y recogido en el cabello dieron los toques finales a su atuendo old chic.