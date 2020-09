$!Los mejores looks desde casa de los premios Emmy

A Jennifer Aniston sí le tocó asistir a la gala de forma presencial, pues presentó algunos premios junto a Jimmy Kimmel. Aniston escogió un vestido negro, de tirantes y escote en V, de la casa Dior. Complementó con un collar de diamantes, maquillaje sutil y ondas al descuido en el cabello, para un total look elegante, pero sencillo.

Reese Witherspoon también se dio cita de manera virtual a la premiación. La actriz decidió celebrar desde su jardín, con una copa de champán y un pequeño vestido negro con lazos en los hombros y escote en V de Louis Vuitton. Reese no quiso sobrecargar su atuendo con accesorios, aunque sí decidió llevar un labial rojo para no pasar por desapercibida.

Para Yahya Abdul-Mateen II, también de la serie ‘Watchmen’ y ganador como actor de reparto, el hecho de que la celebración fuera desde casa no fue excusa para ponerse su mejor atuendo y posar como si se tratase de la portada de una revista. El actor lució un traje a rayas de Louis Vuitton.

Una que montó su propia alfombra roja en casa fue Tracee Ellis Ross , quien llevó un espectacular diseño de Alexandre Vauthier, con toda la elegancia que amerita una premiación como los Emmy. La actriz completó su vestido, en color dorado con volantes y escote, con accesorios vintage de Tiffany and Co. y zapatos Jimmy Choo.

Es imposible hablar de looks de alfombras rojas y no mencionar a Billy Porter, quien siempre destaca por sus extravagantes diseños. Este año, y a pesar de ser una gala desde casa, no fue la excepción. El artista llevó un conjunto blanco con cola de Ashi Studio, que completó con exquisitas joyas de Lorreaine Schwartz y zapatos de Rick Owens.