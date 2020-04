$!Los mejores podcasts de moda (que no te puedes perder)

Si te has cansado de ojear tus revistas de moda, entrar en sus versiones digitales o, simplemente, quieres descubrir nuevas maneras de estar informado y seguir el día a día de lo que pasa en el mundo fashion, tenemos el formato perfecto para ti: los podcasts. No solo aprenderás de temas de moda con los invitados más top, también te permitirá seguir haciendo otras cosas, como cocinar, entrenar tus rutinas de ejercicio o, ¿por qué no?, seguir haciendo los oficios de la casa. Estos son los más recomendables para iniciarte en el universo podcast de la moda.