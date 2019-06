$!Los outfits detrás de los hits de Michael Jackson

Los mayores hits de Michael Jackson

El rey del pop cuenta es el artista masculino con la mayor cantidad de éxitos: 13 número uno (y uno más al que contribuyó con su voz). Fue el primer artista en obtener los éxitos No. 1 en las décadas de 1970, 1980 y 1990, obteniendo un clímax en los ‘80s, década en la que ganó 10 Núm. 1, más que cualquier otro artista en esa década.

La siguiente lista surge de la mayor cantidad de semanas que sus canciones se mantuvieron en los Billboard Music Charts:

1. “Say Say Say” Paul McCartney & Michael Jackson

Después del éxito que obtuvieron con “The Girl Is Mine”, Paul McCartney reclutó al Rey del Pop para esta colaboración en su álbum de 1983, Pipes of Peace. Se mantuvo en el número 1 durante seis semanas y en los charts por 22 semanas.

2. “Billie Jean” Michael Jackson

Aunque ya había ganado tres Hot 100 No. 1 como solista, “Billie Jean” (de 1983) lo convirtió en una sensación mundial, con siete semanas en el número 1, y 24 semanas en los charts.

3. “I’ll Be There” The Jackson 5

Este single de 1970 fue el que reinó por más tiempo (cinco semanas) en los Hot 100 No. 1, y se mantuvo en los charts por 16 semanas.

4. “Beat It” Michael Jackson

Luego de lograr su primer Hot 100 No. 1 del álbum Thriller, “Beat It” (1983) llegó para hacer honor a su nombre y permanecer en el número 1 por tres semanas y en los charts por 25 semanas.

5. “Rock With You” Michael Jackson

El tercer número uno de Jackson pasó cuatro semanas en el primer puesto del Hot 100, el más largo de todos sus singles hasta ese momento. La canción fue la número 4 de las mejores 100 canciones de Billboard de 1980. Permaneció en los charts por 24 semanas.

6. “Dancing Machine” The Jackson 5

Esta canción funky alcanzó durante dos semanas el segundo lugar de los Hot 100, luego de “The Streak” de Ray Stevens. Permaneció en los charts por 22 semanas.

7. “Man In The Mirror” Michael Jackson

Cuando “Man in the Mirror” alcanzó el número 1 en los Hot 100 de 1988 -en la que se mantuvo por dos semanas-, Jackson se convirtió en el primer artista en la historia en sacar cuatro canciones del número 1 de un álbum (“Bad”). En ese año, se mantuvo por 17 semanas en la tabla. Después de la muerte de Michael Jackson, “Mirror” volvió a entrar en la lista de singles del Reino Unido en el número 11 y alcanzó el número 2.

8. “I Want You Back” The Jackson 5

La presencia de Michael Jackson en las listas de los Billboard comenzó en 1969, cuando ingresó a la tabla en el número 90 con esta canción. Se mantuvo en el primer lugar por una semana y en la lista por 19 semanas.

9. “ABC” The Jackson 5

Este inquebrantable tema desplazó al éxito de The Beatles “Let It Be”, permaneciendo en la primera posición por dos semanas y en los charts por 13.

10. “The Girl Is Mine” Michael Jackson & Paul McCartney

“The Girl Is Mine” (1983) fue el primer single del álbum Thriller y el primer dueto con Paul McCartney. Ascendió al segundo lugar por dos semanas y se mantuvo en los charts por 18.

Distintas plataformas han creado listas con criterios diferentes. USA Today, por ejemplo, creó una compilación con las 14 canciones de Michael Jackson que alcanzaron la primera posición. Y, como demostró la lista anterior, algunos de los hits más amados a nivel mundial, sorprendentemente no alcanzaron el número 1. El siguiente playlist, creado por el USA Today, compila los 14 éxitos del astro.