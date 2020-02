$!Luego de alboroto racial, Prada organizará entrenamientos y un programa de becas

El problema data de diciembre de 2018, cuando surgió un alboroto sobre un escaparate de figuritas negras en la tienda Soho de Prada con labios rojos de gran tamaño, comparados con la cara negra (“blackface”) y las caricaturas deshumanizantes de las personas negras. Prada removió las figuras y dijo que su intención no era hacer referencia a “blackface” .

No hubo declaración de acciones incorrectas en el lenguaje del acuerdo. El acuerdo fue informado por primera vez por The New York Times.

“Compartimos el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York de garantizar que se representen y respeten diversas perspectivas, y nos complace que nuestras iniciativas de diversidad e inclusión estén alineadas con su visión de una industria más equitativa e inclusiva”, dijo Prada en una declaración por correo electrónico.

“Con este impulso hacia la creación de un progreso significativo, esperamos continuar y fortalecer nuestros esfuerzos de diversidad e inclusión en Prada y en toda la industria”, continuó la casa de moda. “Prada se complace de haber podido colaborar con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York en una conclusión mutuamente aceptable”.

La comisión de la ciudad tiene el poder de investigar cualquier violación de las leyes de derechos humanos de la ciudad, que prohíbe la discriminación en varias bases diferentes, incluida la raza.

El acuerdo también exige que Prada desarrolle un programa de becas y que, dentro de los 90 días, muestre a la agencia los candidatos para el oficial de diversidad e inclusión.

Se espera que ese funcionario revise la publicidad de Prada, así como los productos vendidos en los Estados Unidos. El acuerdo también dice que Prada debe asegurarse de que haya una iniciativa de diversidad e inclusión que la casa de moda lanzó por sí sola poco después de que el incidente permanezca en su lugar durante al menos seis años, con informes periódicos a la comisión.