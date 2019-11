$!Mannelik Ortega recrea el feminismo de los años 20 en DM19

Una colección inspirada en la libertad de los años 20 y la primera etapa del feminismo.

Artista de nacimiento, vocación y profesión, el éxito de Mannelick Ortega no nos sorprende. Desde que se graduó de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, donde estudió Mercadeo y Comunicación de Modas, no ha dejado de asombrarnos, ya sea con su trabajo como estilista o diseñador de vestuario como con su propia línea de ropa ready to wear bajo el nombre ‘Distrito 79’, con la que debutó en DM el año pasado. La misma con la que acaba de ganar como Diseñador Emergente en esta Semana de la Moda y con ello un certificado y una beca para estudiar en Italia valorada en un millón de pesos. Se ha valorado la calidad de sus diseños, las aplicaciones modernas y contemporáneas en cada una sus piezas.

Inspirada en la libertad de los años veinte y cómo estos fueron un punto clave que llevó a la sociedad a jugar con sus roles utilizando la ropa como medio de expresión, la estética de su colección “Femino” está basada en la vestimenta del varón de la época, simplificada y adaptada al trópico, dándole un look que no se limita por las nociones de un género y que, por ende, pueda ser usado por ambos sexos.

La carta de color esta cimentada en las etiquetas convencionales de la época de los años 20 en torno al género. Al nacer los azules fueron designados para la mujer, los rosas y borgoñas para el hombre. Pero en la propuesta se subvertirán las categorías al combinar estos colores sin asignarlos a ningún género en especifico. Además se agrega el color beige como color emblema de la marca en representación de la piel.

Una colección cuya marca ofrece prendas intercambiables, diseñadas para utilizarse tanto de día como de noche, dirigida a hombres y mujeres con gustos tropicales que optan por prendas prácticas y frescas.