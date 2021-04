$!Maracas y Lela, dos fashion bloggers dominicanas que brillan fuera de su país

Rocío Rodríguez, “Maracas”

Maracas reside en Nueva York, desde hace tiempo. Inició en el mundo de la moda hace nueve años a través de la red social Instagram. De la labor que realiza, lo que más le gusta es poder expresarse por medio de los looks que comparte. “Definitivamente, con el amor por la moda se nace y se va adoptando, desarrollando y mejorando. Lo que más me gusta de mi profesión es brindar seguridad a otras chicas a través mis fotografías. Al transmitir confianza puedo influenciar a otras a que hagan lo mismo por ellas”, expresa.

A la hora de crear sus outfits , su estado de ánimo juega un papel fundamental, ya que hay días en los que se siente en baja y solo quiere llevar un sweater , pero hay otros en los que siente “espectacular” y quiere ponerse lo más bonito y elegante que tiene en su armario. “Al vestir tomo mucho en cuenta la ocasión y de cómo me sienta en el momento”, manifiesta.

Su inspiración para incursionar en el mundo de la moda fue Aimee Song de Song of Style, a quien define como una “chica muy emprendedora” y a Kyrzayda, que ya no está físicamente, pero sí en su corazón.

Lela Espinal

En el caso de Lela Espinal, cuenta que aunque sus inicios fueron en 2017, desde muy pequeña tenía claro que se dedicaría a algo relacionado al área de la moda, ya que siempre se preocupaba por conocer e indagar sobre el tema. “Definitivamente tú tienes que nacer con esto. Desde muy niña sabía que tenía que hacer algo que tuviera que ver con la moda o el modelaje, pero realmente no sabía cómo empezar, hasta que me atreví a crear mi canal de Youtube. Obviamente, en el camino uno va aprendiendo otras cosas y se desarrolla más el deseo, vas conociendo más de la moda, el estilismo y el fashion blogger ”, precisa.

“Obviamente los inicios a donde sea que vayas son difíciles, porque dejas cosas y llegas a un país nuevo, porque en República Dominicana yo tenía ciertas cosas que aquí yo creía no iba a lograr tan rápido; una que otras colaboraciones”, comenta.



Para crear sus looks, Lela Espinal se inspira en muchas cosas, desde la ropa que le coloca a su pequeña hasta los atuendos que observa en otras influencers y en personas que se encuentra en la calle. “A veces me inspiro de alguna compañera. Soy amante de halagar a otra mujer. Cuando salgo si veo alguien con una ropa bonita pienso que me gustaría recrearlo, obviamente siempre dándole mi toque personal”, agrega.