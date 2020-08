$!#MásRápidoQue, la nueva campaña de adidas RD para runners

Por su parte, Natasha Méndez, corredora dominicana, comenta que "el día que elijo correr es porque le doy a mi cuerpo y a mi bebé el amor, el respeto y la atención saludable que se merecen. Me siento muy feliz de poder representar a República Dominicana con esta campaña que nos hace #MasRapidoQue las excusas, que los miedos y los prejuicios. Poder correr durante este embarazo ha sido increíble, poder a través de mi ejemplo transmitir un mensaje positivo y transformador. El hecho de tener un ser humano en mi vientre me hace más fuerte y decidida que nunca. El correr no es una desventaja, es una oportunidad de darle a mi cuerpo y a mi hijo lo mejor de mí. Nosotras las mujeres somos capaces de mucho. El correr me hace sentir capaz, libre y valiente”.