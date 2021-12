Melanie Pérez: “Siempre veía el mismo estereotipo de modelos en el que yo no encajaba”

Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Miu Miu... son solo algunas de las casas de moda de lujo internacionales para las que la modelo dominicana Melanie Pérez, de tan solo 19 años, ha tenido la oportunidad de desfilar. Tras encantar con su belleza, porte y carisma en su debut hace dos años de la mano de Balmain, esta joven pasó a formar parte del grupo de ‘top models’ criollas que pone en alto el nombre de República Dominicana en tierras extranjeras. Nacida y criada en Santo Domingo, Melanie siempre soñó con ser bailarina clásica, disciplina a la que se dedicó durante ocho años, hasta que Dios, en quien ella cree fervientemente, le demostró que lo suyo era el modelaje. Ahora, la beldad, descubierta por el cazatalentos Sandro Guzmán, de @ossygenomodels, se perfila como una de las grandes promesas de la industria mundial.



Muchas chicas sueñan con ser modelo, pero ese no era tu caso; querías ser bailarina clásica. ¿Cómo fue que terminaste en el modelaje?

Desde pequeña me apasionaba la danza, y es algo que todavía amo, pero las puertas se me fueron cerrando cuando, al ir creciendo, en el lugar donde estudiaba danza me empezaron a decir que era muy alta para ser bailarina y que mejor debía dedicarme al modelaje. Aunque era algo que también me gustaba (el modelaje), no creía que podía llegar. En las revistas siempre veía el mismo estereotipo de modelos en el que yo no encajaba. ¿Recuerdas tu primera vez sobre una pasarela internacional?

Sí (risas). Realmente estaba muy nerviosa, porque era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver aquí (en República Dominicana). Aunque en el país hay diseñadores muy buenos, la producción que hay detrás de una pasarela internacional no se compara ni mínimamente a lo que yo estaba acostumbrada a ver aquí. Recuerdo que mi primer show fue para Balmain y la noticia me la dieron a las 12:30 de la medianoche, o sea, ya estaba dormida, y me llamó mi booker y me dijo “Melanie, felicidades, estás confirmada para el show de Balmain. El calltime es mañana a las 7:00 de la mañana”, y yo como que “¿en serio?” (risas). Yo recuerdo que entré, vi la inmensa cantidad de maquilladores y modelos y solo dije “Oh Dios mío”. Al ser mi primera pasarela tenía en mente que debía hacerlo bien porque era la oportunidad por la que había luchado. En la fila no estaba tan nerviosa, pero ya cuando faltaban dos personas para yo salir, ahí fue que mi corazón se volvió loco. Cuando me tocó solo pensaba “sigue caminando, lo estás haciendo bien, dobla a la derecha, dobla a la izquierda” (risas).



Te iniciaste muy temprano en una carrera que exige mucho compromiso y dedicación. ¿Cómo haces para mantenerte enfocada y con los pies sobre la tierra?

Mi familia es muy cristiana, así que siempre le pido a Dios que en el momento en el que Él vea que no estoy pisando tierra que me quite absolutamente todo, y que me lo quite de golpe. Vengo de una familia que siempre me ha inculcado valores y yo siento que eso es lo que me ha ayudado a mantenerme enfocada y con mi norte claro. Este es un mundo en el que se te presentan muchas oportunidades y conoces muchas personas; si no vienes con valores y educación desde casa, es muy fácil perderte. De todas las casas de moda con las que has trabajado, ¿con cuál te sientes más identificada?

Cada una tiene algo que me marca, pero mi desfile favorito hasta ahora ha sido el de Valentino. Me sentí más identificada porque éramos nueve dominicanas. Era mi primera temporada y encontrarme con tantas dominicanas me hizo sentir como en casa, además de que por primera vez un país latinoamericano juntaba tantas modelos para una casa tan grande como lo es Valentino. Eso me chocó y me marcó. ¿Una modelo local que admires?

Desde que inicié he admirado a Lineisy Montero e Hiandra Martínez, que son de las más reconocidas y de las que más han trabajado a nivel internacional. Pero con el tiempo he conocido a muchas modelos dominicanas, cada una con una historia distinta, que se han esforzado tanto por llegar hasta donde están, que todas me llenan de inspiración. Cada vez que una modelo dominicana desfila en una pasarela internacional o que tuvo la oportunidad de modelar para un diseñador de renombre, me llena de muchísima alegría, porque yo sé lo que se trabaja y se lucha para llegar hasta ahí.



Las modelos dominicanas están destacando cada vez más en la industria internacional. ¿A qué crees que se debe?

Yo siento que es por la diversidad. Como República Dominicana es un país tan diverso y tenemos rasgos tan distintos, encajamos en lo que busca la moda hoy en día que los estereotipos han cambiado. Además de eso, creo que es porque los dominicanos somos muy trabajadores y carismáticos. Cada vez que las modelos dominicanas llegamos a un set de trabajo siempre transmitimos buena energía y buena vibra, cualidad que puede que otras no tengan y que nos haga destacar. ¿Cómo viviste los primeros meses de la pandemia?

Para mí fue un poco chocante, porque como cinco días antes de regresar al país fue que empezaron las alertas de que había llegado virus. Ese tiempo lo aproveché para conectar mucho más con mi familia y hacer las actividades que me gustan para mantenerme activa; hacía ejercicio en casa, me ponía a bailar con mi hermana, iba al Malecón a pasear a mis perros y cosas así. ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre?

Yo soy una persona muy activa. Inicié con la danza, pero cuando la dejé empecé a practicar voleibol y fútbol, luego comencé a patinar, a hacer skateboard (risas)... o sea, siempre estoy buscando qué hacer, porque me gusta mucho el deporte. Así que en mi tiempo libre aprovecho para hacer deporte.