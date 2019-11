$!Miguel Genao reinventa su marca en DominicanaModa19

Miguel Genao asegura que “está vida puede florecer y convertirse en otra siempre. Algunos días no se olvidan y el 23/12/18 es mi día”. Ese día Genao conoció al amor de su vida y se dio cuenta de que no hay nada que el amor no pueda arreglar y todo el mundo merece una segunda oportunidad para ser feliz. Como él mismo indica, esta colección marca el final de un ciclo de su marca y el inicio de uno nuevo. Su propuesta “23/12”, mucho más comercial y femenina, abarca un rango de público más amplio, e incluye 40 looks que muestran lo versátil que puede ser el guardarropa de la mujer Miguel Genao, apostando por siluetas holgadas y vaporosas, donde las tonalidades Tierra se convierten en el hilo conductor de esta colección. Simplemente magistral.