$!Mocasines, el calzado que no puede faltar en tu clóset este año

Ya lo veíamos venir desde que firmas de la talla de Prada, Chanel y Gucci los incluyeron en sus colecciones otoño-invierno y otras cadenas ‘fast fashion’ como Zara y Forever 21 le siguieran los pasos: los mocasines dominarán la escena en este 2021 como calzado estrella.

Una de las tantas cosas que ha cambiado la pandemia por COVID-19 ha sido nuestra forma de vestir; ahora el confort no es negociable y eso nos obliga a apostar por looks que conjuguen modernidad y elegancia, pero que no sacrifiquen la comodidad. Y así es justo como definiríamos a los mocasines.