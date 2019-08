Modelos dominicanas: las protagonistas de la portada de Vogue Latinoamérica

Las modelos dominicanas Licett Morillo, Manuela Sánchez, AnniBelis Báez y Ámbar Cristal Zarzuela se han tomado un descanso de “conquistar las grandes pasarelas del mundo” para protagonizar la portada de Vogue Latinoamérica, edición Septiembre 2019.

La historia de Licett Morillo pertenece en un cuento de hadas; fue descubierta a los 21 años y un mes después estaba desfilando para la firma italiana Prada, convirtiéndose en la primera modelo de color en cerrar uno de sus desfiles. Previamente, Morillo trabajaba como asistente en una fábrica de plástico hasta que esta cerró y se inscribió en una clase de inglés.

Un día, mientras se dirigía a su clase, fue descubierta por Nileny Dippton -dueña de la academia de modelos Nefer Agency, en Santo Domingo-, quien inmediatamente le tomó unas fotos que envió a la directora de casting, Ashley Brokaw, quien selecciona modelos para algunas de las firmas más importantes de la industria.

Morillo ya ha modelado las marcas como Valentino, Dior y Prada. Su historia recuerda a la frase inglesa, “What’s meant to be will always find its way”... o, en buen dominicano: “Lo que ‘ta pa’ ti, ‘ta pa’ ti”.

Manuela Sánchez fue descubierta por el diseñador de moda Luis Menieur a los 16 años de edad y rápidamente pasó de su sector el Café de Herrera a París. Su primer desfile fue para Yves Saint Laurent, pero su portafolio ya se ha expandido para abarcar las pasarelas de JW Anderson, Mulberry, Alexander McQueen, Fendi, Topshop, Versace, Louis Vuitton, Paco Rabanne y Dior.