More Than Once: aprovecha tu clóset al máximo

Vivimos en un tiempo en que el término “Konmari” viene superando el consumismo al que por años hemos sido acostumbrados. Y así la frase “Shop ‘til you drop” (Compra hasta que caigas, hasta que no puedas más) no halla aceptación total ni siquiera en apasionados de la moda, como influencers o fashion marketers. Nicole Marie es ambas cosas y, a pesar de eso, lleva un mes vistiendo de la misma maleta. Si revisas su Instagram y sus muchos outfit posts, no te darás cuenta.

Por eso, hoy nos adentramos a su reto de aprovechar las piezas básicas al máximo para utilizarlas #MoreThan1nce sin perder el estilo. Iniciamos con un basic white t-shirt (it doesn’t get anymore basic than that), la base de todos los básicos.