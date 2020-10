$!‘Muscle tee’: así puedes recrear la tendencia en casa (con poco presupuesto)

Bajo el nombre de ‘muscle tee’ le damos la bienvenida a las hombreras en el siglo XXI, aunque eso sí, esta vez no vienen a complementar blusas o chaquetas que parecen pesar una tonelada, sino, más bien, la vemos en camisetas y vestidos camiseros con cortes más limpios y simples, propios de un estilo relajado, que es justo lo que buscamos en estos tiempos en los que la comodidad no es negociable.

Aunque se trata de una tendencia que debutó nuevamente en medio del verano, la asesora de estilo Yamileth Díaz asegura que llegó para quedarse, sobre todo en nuestro país, donde el cambio de temperatura no es tan evidente con el cambio de estación. Por eso no es de extrañar que forme parte de nuestros looks otoñales en colores alusivos a la temporada, como el ocre, diferentes tonos de naranja, el beige y los nudes, además de los clásicos tonos neutros blanco, azul marino y negro, que nunca pueden faltar en el clóset.