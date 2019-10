$!Naeem Khan confirma por qué es el rey de la pasarela en DM19

Nacido en Bombay y residente en New York, Naeem Khan es el director creativo y CEO de la marca que lanzó en 2003. El indio procede de una familia de creadores de moda que realizaba vestidos para la realeza india. Se trasladó muy joven a los Estados Unidos donde trabajó como aprendiz del diseñador Halston, autor de muchos de los looks de Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Silvana Mangano o Liza Minnelli.



En 2008 fue nombrado miembro del prestigioso Consejo de Diseñadores de Moda de América (Council of Fashion Designers of America, CFDA) y más recientemente, en 2013, lanzó su línea nupcial. Hoy, las colecciones de novia Naeem Khan se distribuyen en más de 100 puntos de venta de todo el mundo, en tiendas de artículos de lujo y de moda de alta gama como Neiman Marcus, Bergdorf Goodman o Saks Fifth Avenue.